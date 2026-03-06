Éxito total la serie de RD y Detroit

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Un rotundo éxito resultó la serie de preparación celebrada en el Estadio Quisqueya Juan Marichal con el equipo dominicano que participará en el clásico mundial de béisbol frente a los Detroit Tigers, destacándose el respaldo de los fanáticos, la entrega de los jugadores, la organización del evento y la calidad de las transmisiones.

Arrancamos el viernes 6

Ahora la atención está puesta en el debut del conjunto dominicano frente a la Nicaragua este viernes 6 de marzo a las 8:00 de la noche. Vale resaltar el trabajo de Nelson Cruz, pieza clave para que las Grandes Ligas aceptara celebrar en el país estos históricos partidos de preparación.

Los Gigantes

Los Gigantes del Cibao continúan fortaleciendo su plantilla tras anunciar la firma como agente libre del lanzador derecho Bryan Rodríguez, quien regresó al equipo la pasada temporada vía cambio y ahora se mantendrá con la franquicia aportando experiencia al cuerpo de lanzadores.

Inefi remozó cinco nuevos centros Educativos y un club en San Francisco de Macorís

Los centros educativos impactados por el órgano descentralizado fueron Liceo Nueva Esperanza de la comunidad de Porquero, la escuela Fermin Rosario de Las Caobas, escuela Antonio Mena Pantaleon de Los Indios de Cenoví, escuela Lorenzo Burgos de Getsemani y el Liceo Eugenio María De Hostos en La Yaguiza, mientras que la comunidad Hermanas Mirabal también recibió la mano amiga con el remozamiento del club. El trabajo deja sus frutos.