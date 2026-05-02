Gigantes brillan con sus bates

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En Grandes Ligas, Luis García batea para .253 con 25 imparables, incluyendo seis dobles y 16 carreras remolcadas.

José Miguel Fermín registra promedio de .276 con un cuadrangular y cuatro impulsadas, mientras que Gary Sánchez ha sido uno de los más productivos con cinco jonrones, 14 remolcadas y un OBP de .390.

Agustín Ramírez también aporta con promedio de .231, 24 hits, cinco dobles, dos cuadrangulares y 12 carreras impulsadas.

En Triple A, Noelvi Marte ha sido el más sobresaliente con promedio de .404, 21 imparables, dos cuadrangulares y OPS de 1.081.

Pablo Reyes aporta consistencia con .297 y 22 hits, mientras que José Siri suma 21 imparables, tres jonrones y 13 remolcadas. Deyvison de los Santos también ha contribuido con 13 hits y tres cuadrangulares.

En Doble A, Raylin Heredia lidera con 26 imparables, 12 dobles y promedio de .310, acompañado de Hendry Méndez (.284, 4 HR, 19 RBI). Carlos Jorge batea .333 con 16 hits, mientras que Jefferson Rojas y Pascanel Ferreras han conectado tres cuadrangulares cada uno.

En Clase A+, Derlin Figueroa presenta promedio de .300 con 18 imparables, tres cuadrangulares y 13 remolcadas.

En Clase A, Emil Morales batea .304 con 28 imparables, nueve dobles, tres jonrones y 24 remolcadas. Dameury Peña .342 con 25 hits, mientras que Joendry Vargas suma 25 imparables y tres cuadrangulares. Roldy Brito ha conectado 24 hits con 22 impulsadas, seguido por Echedry Vargas (14 hits) y Arnaldo Lantigua (18 imparables y cinco dobles).

En México, Kelvin Gutiérrez, Carlos Franco y Aristides Aquino brillan.