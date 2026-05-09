Los Gigantes cambiaron refuerzo LNB

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Los Gigantes de San Francisco contratación del pívot importado Babatunde Akingbola, quien debutó anoche Vs Titanes en San Cristóbal.

Akingbola, de 25 años, mide 6’10 de estatura, es un centro de gran presencia física, nacido el 25 de octubre de 1999 en Ogun, Nigeria.

El jugador cuenta con formación universitaria en George Washington University, y acumulando experiencia en la G League, liga de desarrollo de la NBA.

Juan Soto no puede solo en los Mets

Aunque muchos puedan hablar del alta nomina que tienen los Mets de New York para la actual temporada, lo cierto es que en producción las cosas no son tan caras, pues Juan Soto no ha recibido la ayuda para colocar al conjunto en una mejor posición.

Ni la ofensiva ni el pitcheo han podido resolver, además de las lesiones que también han llegado para empeorar las cosas.

Otto López en su mejor temporada.

El dominicano que juega para los Marlins de Miami fue el primer dominicano en la actual temporada de Grandes Ligas en conectar 50 imparables, además encabeza a los criollos con promedio de .340 y su producción de carreras es la mejor en los primeros 38 juegos de su carrera.

José Sirí con buenos números en Triple A

En lo que podría ser una grn oportunidad para el rayo José Sirí con los Angelinos, sin dudas la está aprovechando en las menores buscando agradar a sus jefes y subir nuevamente a la gran carpa.

Su promedio de bateo .287, 29 imparables, incluyendo cuatro cuadrangulares y 22 producidas.