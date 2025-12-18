Impacto deportivo
Gran apoyo de Seaboard al Deporte
Cuentan con un grupo de atletas del alto nivel que dan charlas a los niños y deportistas del país.
Asistí con mucho agrado a una invitación navideña de la empresa Seaboard y todo fue alegría.
Armando Rodríguez y Fernando Geraldino se han convertido en dos grandes aliados deportivos.
Dan un apoyo masivo a los clubes, los eventos de las mujeres y los niños.
El capítulo de responsabilidad de social debe ser sagado en cada empresa.
Cuando usted apoya a los jóvenes deportistas le hace un bien al país.
Usted colabora con una mejor generación de personas.
La empresa Seaboard se merece aplausos y deseo feliz navidad a todos su empleados y colaboradores.
Algo relevante
No es solo que apoyan a clubes, eventos y medios, también se preocupan por la educación y valores.
Participé en una de esas charlas y me sentí muy bien al ver a decenas de niños llenos de sueños recibir buenas orientaciones. Llevo un tiempo dando charlas y es algo que voy a intensificar en el 2026 porque cuando le hablas a los niños garantizas un mejor país.
Franklin Mirabal