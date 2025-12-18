Gran apoyo de Seaboard al Deporte

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Asistí con mucho agrado a una invitación navideña de la empresa Seaboard y todo fue alegría.

Armando Rodríguez y Fernando Geraldino se han convertido en dos grandes aliados deportivos.

Dan un apoyo masivo a los clubes, los eventos de las mujeres y los niños.

El capítulo de responsabilidad de social debe ser sagado en cada empresa.

Cuando usted apoya a los jóvenes deportistas le hace un bien al país.

Usted colabora con una mejor generación de personas.

La empresa Seaboard se merece aplausos y deseo feliz navidad a todos su empleados y colaboradores.

Algo relevante

No es solo que apoyan a clubes, eventos y medios, también se preocupan por la educación y valores.

Cuentan con un grupo de atletas del alto nivel que dan charlas a los niños y deportistas del país.

Participé en una de esas charlas y me sentí muy bien al ver a decenas de niños llenos de sueños recibir buenas orientaciones. Llevo un tiempo dando charlas y es algo que voy a intensificar en el 2026 porque cuando le hablas a los niños garantizas un mejor país.