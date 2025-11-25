Gran libro de Guante y Kevin

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Me puse a leer el libro “Pioneros y proezas de dominicanos en Grandes Ligas” de Rolando Guante y Kevin Cabral y realmente es un deleite.

Me encanta leer la historia del béisbol y en mis programas de Radio y TV conservo el segmento “Momentos Inolvidables”.

El tema es que Guante y Kevin se sentaron y recopilaron los mejores momentos de los dominicanos en las Grandes Ligas.

Si usted aspira a ser cronista deportivo, y ser especialista en béisbol, con ese libro ya usted puede poner un programa.

Todo eso luego de estudiar locución, inglés y también comunicación.

Desde el debut de Osvaldo Virgil hasta le fecha nuestros peloteros han dado cátedras en el béisbol.

Hemos ganado todos los premios, los mejores contratos, en fin, lo mejor de lo mejor.

Yo que también publico libros de béisbol, se lo difícil que es presentar un libro de calidad.

Visto así, felicito a Guante y Kevin por su iniciativa y los invito a que sigan ese camino.

En mi caso, ahora en diciembre publicaré mi libro número 26 titulado: “Los reyes del pitcheo en Lidom”.

¡Aplausos!