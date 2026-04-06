El gran susto que pasó Juan Soto

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Ser un pelotero muy saludable es una de las cartas de presentación del dominicano Juan Soto... Cuando salió de juego por una molestia se encendieron las alarmas.

Todo ocurrió durante un juego contra los Gigantes de San Francisco.

Después de la parte alta del primer inning, Soto sintió rigidez en la pantorrilla derecha y fue reemplazado por Tyrone Taylor.

Se le ordenó una resonancia magnética para ver la gravedad del tema.

Pero, al margen del resultado médico, tengo un enfoque que preocupa.

La fecha del Clásico Mundial le genera un problema de preparación física a muchos jugadores.

El pelotero se acostumbró a entrenar en enero, febrero y marzo para estar en su punto en abril.

Cuando hay Clásico se trabaja para marzo, se para, y luego se activan para abril para la temporada regular.

¿Qué hacer, entonces?

Toma mucho valor la posibilidad del Clásico Mundial a mitad de temporada.

En esa fecha los jugadores están en plenitud de condiciones.

Los equipos protegen su inversión y hasta sube el nivel de competencia.

¿El problema?

Un tema a resolver sería el calendario de juego.

La serie regular debería ser de menos juegos.

Eso tendría un impacto en la publicidad por juegos y los tickets comprados por la campaña.

El tiempo dirá!!!.

Sígueme en todas las redes sociales como @Elreydelaradio