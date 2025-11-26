Impacto deportivo
Idelfonso Ureña cumple 25
E n su “Guía de medios”, los Tigres del Licey dedican un reportaje al colega Idelfonso Ureña por cumplir 25 años en la organización Azul.
¡Eso merece aplausos!
Voy a tocar dos temas sobre Idelfonso:
1- Es un excelente compañero y lo he vivido por casi 40 años.
Lo conocí hace más de 30 años en Telemicro, donde tuvo el programa de TV “Lo mejor de la semana”.
Una persona muy trabajadora, creativo y sabe manejar grupos.
Desde entonces, nunca hemos discutido ni por una gorra. El tipo es bueno y leal a sus amigos.
2- En el Licey, lo he estado tratando más de cerca en los últimos 7 años.
Tuvo una gran muestra de desprendimiento conmigo al llegar al Licey.
El mismo se quitó de la TV, en ese momento, para que yo entrara.
¡Eso se lo agradezco!
Contrario a mi, que soy extrovertido, que arma líos, estridente y un poco chismoso, Idelfonso es todo lo contrario.
El tipo es tranquilo y hace muy bien su trabajo.
¿Qué le agradezco también?
Que me quiere como soy. Cuando me atacan, Idelfonso siempre me apoya.
¡Dios te bendiga!