Sin jonrones, no hay paraíso

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Llegamos a mitad de abril y hay alguna preocupación por el pobre ritmo de jonrones de algunos peloteros. En esta columna vamos a concentrarnos exclusivamente en los dominicanos.

Gary Sánchez:Jugando con los Cerveceros de MIlwaukee, llegó a la jornada del miércoles con 5 jonrones.

Cuando Sánchez llegó a Grandes Ligas generó una explosión ofensiva, pero luego decayó. Me alegra que esté bien ahora.

Oneill Cruz:

Al llegar a la jornada del miércoles, también tenía 5 jonrones.

Este es un caso extraño: Cruz es talentoso, pero en ocasiones se pierde en los juegos, no produce, y hasta los fanáticos se molestan.Sin embargo, tiene talento.

Elly de la Cruz:

Está cambiando bases robadas por jonrones. Con 5 tablazos de vuelta entera luce bien. ¿Por qué el cambio?. Simple: Por robar bases no pagan 500 millones de dólares.

Vladimir Guerrero Jr:Tiene un solo jonrón. Pero el promedio de bateo sobre .300 y su joseo defensivo lo hacen un jugador valioso..

Marcell Ozuna:

Con 35 años de edad llegó al miércoles sin jonrones.Juan Soto:Tiene 1 solo jonrón, pero lo excusamos porque está lesionado.Manny Machado:Tiene dos jonrones.¿Comenzó el declive?.Creo que han notado que los bates de los dominicanos van flojos. Lo dieron todo en el Clásico?.Falta mucha pelota, y yo los apoyo.