Fiebre deportiva
Juan Soto y el respaldo a su favor
El estelar jardinero dominicano Juan Soto volvió a demostrar que, dentro y fuera del terreno, cuenta con un respeto ganado a base de disciplina, talento y una conducta intachable.
Tras el show mediático generado por la ex comunicadora Evelina García, quien intentó convertir un simple “no a una foto” en un drama nacional, la reacción del país fue clara: peloteros, comunicadores y fanáticos se alinearon firmemente del lado de Soto.
La narrativa fue simple: no existe obligación de tomarse una foto, y mucho menos cuando un atleta busca privacidad en un momento personal.
Semifinales del TBS de San Francisco: cuatro clubes en carrera
El Torneo de Baloncesto Superior de San Francisco de Macorís entra en su etapa decisiva con cuatro equipos clasificados a la ronda semifinal:
Máximo Gómez, San Martín, San Vicente y los debutantes Rieles, quienes han sorprendido gratamente en su primera participación.
Las series semifinales inician el martes 2 de diciembre en el Techado Mario Ortega, donde se espera un ambiente cargado de energía y respaldo de los fanáticos francomacorisanos.
Columnistas Deportes
Las Aguilas volando alto
Junior Matrille
Gigantes del Cibao suman velocidad y versatilidad con Samad Taylor
La gerencia de los Gigantes del Cibao continúa fortaleciendo su roster y anunció la contratación del jugador norteamericano Samad Taylor, perteneciente a la organización de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas.
Taylor es un que puede adaptarse muy bien a esta liga, por ender, aportará versatilidad y velocidad a la escuadra.