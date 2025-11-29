Juan Soto y el respaldo a su favor

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

El estelar jardinero dominicano Juan Soto volvió a demostrar que, dentro y fuera del terreno, cuenta con un respeto ganado a base de disciplina, talento y una conducta intachable.

Tras el show mediático generado por la ex comunicadora Evelina García, quien intentó convertir un simple “no a una foto” en un drama nacional, la reacción del país fue clara: peloteros, comunicadores y fanáticos se alinearon firmemente del lado de Soto.

La narrativa fue simple: no existe obligación de tomarse una foto, y mucho menos cuando un atleta busca privacidad en un momento personal.

Semifinales del TBS de San Francisco: cuatro clubes en carrera

El Torneo de Baloncesto Superior de San Francisco de Macorís entra en su etapa decisiva con cuatro equipos clasificados a la ronda semifinal:

Máximo Gómez, San Martín, San Vicente y los debutantes Rieles, quienes han sorprendido gratamente en su primera participación.

Las series semifinales inician el martes 2 de diciembre en el Techado Mario Ortega, donde se espera un ambiente cargado de energía y respaldo de los fanáticos francomacorisanos.

Gigantes del Cibao suman velocidad y versatilidad con Samad Taylor

La gerencia de los Gigantes del Cibao continúa fortaleciendo su roster y anunció la contratación del jugador norteamericano Samad Taylor, perteneciente a la organización de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas.

Taylor es un que puede adaptarse muy bien a esta liga, por ender, aportará versatilidad y velocidad a la escuadra.