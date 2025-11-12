Mauricio y San Carlos en la final

Publicado por Ildefonso Ureña Creado: Actualizado:

Hoy arranca la serie final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, y será con un duelo que destila historia, orgullo y pura pasión capitaleña.

De un lado, el vigente campeón, Mauricio Báez; del otro, el aguerrido San Carlos, dos instituciones que han marcado generaciones en las canchas del país.Ambos llegan igualados en títulos de por vida dentro de la ABADINA, con 10 coronas por bando.

Esta final, más que una serie, es una batalla por la supremacía: el que gane, quedará solo en la cima del baloncesto distrital. Mauricio Báez ha sido una máquina de consistencia.

Su presencia en las últimas finales no es casualidad: disciplina, cantera, y una cultura ganadora que lo ha convertido en una maquinaria de victorias del torneo.

Del otro lado, San Carlos llega con hambre. Su último título fue en 2016, precisamente ante Mauricio, casi han pasado 10 años.

En 2013 se quedaron cortos frente a Bameso, pero ahora vuelven con una plantilla reforzada, jugadores versátiles y una motivación que se palpa en cada posesión.

La serie promete ser un choque eléctrico, de esos que levantan al público de sus asientos y encienden los barrios.

La maquinaria azul y amarilla de Villa Juana quiere revalidar su corona, pero los verdes de las cinco esquinas no están para mirar —vienen por todo y con todo, decididos a recuperar el trono que sienten suyo.

Será un deleite, ver jugadores como: Gerardo y Juan miguel Suero, Richard Bautista y Luismal Ferreira; del lado de San Carlos: Juan Guerrero, Eddy Polanco, Anyeuri Castillo y Luis David Montero.