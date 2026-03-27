Impacto deportivo
Menos presión para Juan Soto
Cuando Soto llegó a los Yankees en el 2024 no fue recibido con fanfarrias.
Creo que el 2026 será memorable para el pelotero dominicano Juan Soto. Por qué?: Te explicaré pasó a paso ahora mismo.
Cuando Soto llegó a los Yankees en el 2024 no fue recibido con fanfarrias.
Incluso, su presentación fue vía zoom.
¡A mí eso me desagradó!
¿Y qué pasó?
Soto estalló con 41 jonrones y 109 remolcadas.
¿Qué pasó luego?
Que Soto pidió por su boca, y en cierto modo, se vengó de los Yankees.
Sí, así como suena. Se fue la equipo del lado, los Metros de Nueva York. Allí comenzó con un poco de presión.
Algunos dudaron que merecería su histórico contrato de 765 millones.
Pero tomó impulsó y cerró con un año fuera de serie con 43 jonrones, 105 remolcadas y 38 bases robadas.
En pocas palabras, rompió con los Yankees y repitió la dosis con los Mets.
Ahora llega con menos presión porque todos aprecian lo que es capaz de hacer en el terreno.
Esa tranquilidad podría dirigirlo a destronar a Shohei Ohtani con el premio de Más Valioso.