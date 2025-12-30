La química del Clásico Mundial

Creado: Actualizado:

Desde que pase el “Cañonazo” me gustaría comenzar a ver que los jugadores que van para el Clásico se junten.

Sí, que se junten.

Es muy importante comenzar a crear la “Química de grupo”.

Ahí todo el mundo es multimillonario, tienen su ego, y es bueno crear un buen ambiente.

Yo decía que este podría el equipo más caro del mundo.

Sí, el más caso.

Entre Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Manny Machado y Fernando Tatis Jr hay casi 2 mil millones de dólares en contrato.

Creo que el palé Nelson Cruz y Albert Pujols será un éxito.

Cruz fue un gran jugador y tiene muy buenas relaciones con los peloteros activos.

Pujols fue leyenda como jugador y ahora arrancó de forma exitosa como dirigente, y eso ayuda mucho.

Es cierto que se jugará en RD en marzo, pero desde enero es bueno ver ese acercamiento.

Cuándo me preguntan cómo veo el equipo, contesto lo siguiente.

"Lo veo muy fuerte, pero la clave será el nivel de compromiso, que no es una competencia de egos, de quién es mejor, que la meta es aporta como sea para que el país gane juegos.