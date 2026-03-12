RD ya ganó el Clásico en entusiasmo

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Viendo varios podcast en inglés me alegra escuchar tantos elogios por el entusiasmo del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol.

Escucho estas expresiones:

1- “Así es que se juega la pelota”.

2- “Así es que se disfruta el béisbol”.

3- “Eso es jugar con amor”.

4- “Así se representa bien un país”.

Fernando Tatis Jr y Vladdy Jr, para mencionar solos dos jugadores, bailan, cantan, hace de todo.

Otro elemento muy importante es que los jugadores están orando.

Pedro Martínez, Inmortal de Cooperstown, dirigió las oraciones.

Los peloteros están trancados, cero fiestas y entrenan duro hasta cuando no les toca jugar.

El juego de noche era simplemente para definir posiciones, la guerra grande comenzará este viernes.

¡Voy a RD!.