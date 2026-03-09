¡RD toma control de Miami!

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Donde llega el dominicano se siente de inmediato y eso se vive ahora en el Clásico Mundial de Béisbol en Miami.

No es solo que hemos ganado los primeros dos juegos, es que en las gradas y en las afueras del play, el dominicano es el que más está gozando.

Lo que se observa es emocionante: Música, romo, cerveza, wiskey, cuerdas y cantos de que queremos a Venezuela.

Ese juego del miércoles contra Venezuela será algo de locura.

Aunque los dos países avanzarán a la segunda ronda, ambas fanaticadas se tienen tirria.

Es bueno que la gente sepa que los dos primeros partidos ganados por RD era algo que se esperaba.

Desde la segunda ronda es que comienza el verdadero reto.

¿Podemos ganar?

¡Claro que sí!

La clave será que los muchachos sigan concentrados, nada de confiarse y preservar la química. Sígueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.