Recta final cargada de emociones

La semana inició con un momento especial en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

Los Leones del Escogido hicieron entrega de sus anillos de campeones, un reconocimiento al título conquistado la temporada pasada.

Precisamente, la tabla de posiciones refleja lo apretado del campeonato. Gigantes del Cibao, Tigres del Licey, Estrellas Orientales y Leones del Escogido se mantienen inmersos en una intensa lucha por apenas dos boletos clasificatorios.

Cada entrada, cada decisión y cada partido pesan como si fuera de postemporada, en un cierre donde no hay margen para errores prolongados.

En ese escenario, la mini serie de sábado y domingo entre Gigantes del Cibao y Leones del Escogido cobra una importancia mayúscula. Ambos equipos se juegan más que dos victorias: se juegan la permanencia en la pelea.

Por los Potros subirán al montículo Alberto Pacheco, en un bullpen day el sábado, y el derecho Daniel Mengden el domingo, dos brazos llamados a marcar la pauta de un enfrentamiento que promete intensidad desde el primer pitcheo.

Baloncesto superior SFM

Mientras tanto, en el baloncesto también se viven horas decisivas.

Máximo Gómez y San Vicente disputan la serie final del Torneo de Baloncesto Superior de San Francisco de Macorís, una rivalidad que ha elevado el nivel del espectáculo.

Los azules del Máximo Gómez, actuales bicampeones, salen esta noche con la misión clara: coronarse por tercer año consecutivo, un logro que los colocaría en un sitial histórico dentro del torneo