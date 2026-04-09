Cuando la salud te traiciona

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Todo iba muy bien con Juan Soto. Jugó en el Clásico Mundial y hasta se tiró de cabeza en el home para anotar una carrera.

También había amenazado a Shohei Ohtani con quitarle el MVP.

Pero de manera sorpresiva llegó una lesión en la pantorrilla y se le está dañando el primer mes.

Eso afectará sus números globales aunque tiene la capacidad de romantar.

Es curioso que un jugador tan saludable, ahora lo veamos en la lista de lesionados.

Miren estos ejemplos:

En el 2025, Soto participó en 160 juegos y agotó 577 turnos al bate.

¡Un año saludable!

En el 2024, Soto jugó 157 partidos con 576 turnos al bate.

En el 2023, Soto participó en los 162 juegos con 568 turnos al bate.

¡Impresionante!

Esa faceta clave, es decir, su grandiosa salud, ayudó a su mega contrato de 765 millones de dólares.

Sentado, cuánto se pierde con Soto

Su salario del 2026 será 51 millones, 875 mil dólares.

¿Cuánto costaría cada jonrón, cada remolcada o cada anota? Ya se perdieron unos chelitos.