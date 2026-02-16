Viene en grande Elly De la Cruz

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Desde hoy ponemos toda nuestra atención en el Clásico Mundial de Béisbol y en la temporada de Grandes Ligas del 2026.

Elly de la Cruz es uno de los jugadores dominicanos que podrían robarse el show este año.

El año pasado mejoró en algunos renglones, pero con 24 años de edad, aún se espera lo mejor.

De la Cruz es el tipo de jugador que lo puede hacer todo en el terreno de juego y es visto como una joya en Cincinnati.

En un rato lleva 139 bases robadas, 24 triples, 274 anotadas y 206 remolcadas.

Un jugador intenso que aporta de muchas maneras a los Rojos.

Su salario todavía es pequeño (Un millón), y no irá a arbitraje hasta el 2027 y en el 3030 entraría a la agencia libre.

Ahí se plantean dos escenarios:

1- Que asegure un primer buen dinero.

Pero tenemos el tema que Cincinnati es tacaño y quizás no le dé mucho.

2- El segundo escenario sería esperar, pero te arriesgas a que una posible lesión no te deje llegar en la élite al año de agencia libre.

No siempre pasa lo de Juan Soto, quien rechazó 440 millones y luego coronó con más de 700.