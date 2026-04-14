Comienza el nuevo juicio por la muerte de la leyenda argentina Maradona

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El martes comenzó el nuevo juicio por la muerte de la leyenda del fútbol Diego Maradona, un año después de que el primer caso se desestimara por nulidad.

Siete miembros de su equipo médico están acusados de homicidio por negligencia tras su fallecimiento por un infarto a los 60 años. Han negado las acusaciones. De ser declarados culpables, se enfrentan a penas de entre ocho y veinticinco años de prisión.

El primer juicio se suspendió en mayo pasado cuando uno de sus tres jueces renunció tras supuestamente permitir la filmación no autorizada en la sala para un documental.

Maradona falleció en 2020 en su casa de Tigre, provincia de Buenos Aires, mientras se recuperaba de una cirugía para extirpar un coágulo cerebral.

Los investigadores clasificaron el caso como homicidio culposo —un delito similar al homicidio involuntario— porque, según ellos, los acusados eran conscientes de la gravedad del estado de salud de Maradona, pero no tomaron las medidas necesarias para salvarlo.

La autopsia preliminar confirmó que la insuficiencia cardíaca le provocó un edema pulmonar agudo, una afección en la que se acumula líquido en los pulmones. Un panel de expertos médicos, solicitado por la fiscalía para investigar al equipo médico de Maradona, afirmó que el tratamiento que recibió en su domicilio fue "deficiente e imprudente".

Concluyó que el futbolista "habría tenido mayores probabilidades de sobrevivir" con un tratamiento adecuado en un centro médico apropiado.

Entre los siete acusados se encuentran su principal asesor médico, Leopoldo Luque, y su psiquiatra, Agustina Cosachov. Su exenfermera, Dahiana Gisela Madrid, será juzgada en un juicio aparte.

Alrededor de 100 personas testificarán ante un nuevo tribunal en San Isidro, entre ellas las hijas de Maradona. Se espera que el juicio se extienda hasta julio.

Tras el fallecimiento del futbolista el 25 de noviembre de 2020, el entonces presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró tres días de duelo nacional.

"Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida", expresó.

Maradona comenzó su carrera en Argentinos Juniors. Representó a Argentina en cuatro Mundiales, anotando 34 goles, incluyendo el famoso gol de la "Mano de Dios" contra Inglaterra en 1986.