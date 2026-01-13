Comité JCC 2026 firma acuerdo con agencia WADA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe firmó un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para garantizar “la transparencia y el juego limpio” del evento.

La firma del acuerdo fue encabezada por José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026 y el doctor Saúl Saucedo, presidente de la Organización Regional Panamericana, y tuvo como testigo al licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.

“El convenio con la WADA garantiza la filosofía del juego limpio”, dijo Monegro al momento de la firma del acuerdo, indicando que siempre ha sido una prioridad.

El acuerdo fue firmado en un acto realizado la mañana de ayer en uno de los salones del estadio olímpico Félix Sánchez.

De su lado, el doctor Saucedo calificó la firma del acuerdo como “un acto inédito”, porque por primera vez se logra un acuerdo con tanta anticipación para un evento como este.

Igualmente, Mejía Oviedo, también ponderó la firma del acuerdo advirtiendo que cuando no hay juego limpio se afecta el evento. Informó que el laboratorio que se utilizará para procesar las pruebas será el de Cuba. En la actividad también hizo uso de la palabra Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano.

Con este convenio, el Comité Organizador garantiza que todos los procesos de control antidopaje.