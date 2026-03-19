Complejo acuático recibe certificación internacional

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte recibió la certificación oficial que lo valida para la realización de competencias internacionales, incluyendo mundialistas, en sus cuatro modalidades, consolidándose como una de las instalaciones más completas de la región.

La certificación confirma que el complejo cumple con todas las medidas técnicas y condiciones exigidas por los organismos rectores del deporte acuático a nivel internacional, lo que le permite albergar cualquier tipo de evento con estándares del más alto nivel. El documento fue entregado al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), entidad responsable de la construcción de la obra, durante un acto que contó con el aval de la Federación Dominicana de Natación.

En la actividad estuvieron presentes el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José P. Monegro, el vicepresidente de la entidad, Felipe Vicini, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, el presidente de la Federación Dominicana de Natación, Radhamés Taveras y el viceministro de Deportes, Kelvin Mendoza, en representación del Ministerio de Deportes. El complejo fue completamente reconstruido con motivo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, incluyendo la construcción de piscinas totalmente nuevas, diseñadas bajo estándares internacionales. La moderna infraestructura cuenta con tres piscinas construidas por la empresa Fluidra, firma de reconocimiento mundial en el diseño y desarrollo de instalaciones acuáticas, mientras que la obra civil fue ejecutada por el MIVED como parte del proceso de renovación del Centro Olímpico.

Entre sus innovaciones, el complejo incorpora un moderno sistema de climatización de las piscinas, que permite mantener el agua en las temperaturas.