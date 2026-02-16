Confirmado: Edwin Uceta no lanzará para RD debido a lesión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El mánager de los Rays, Kevin Cash, informó a la prensa hoy que el lanzador derecho Edwin Uceta no lanzará por la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol debido a una molestia en el hombro.

Se cree que el problema es leve y no se espera que afecte la disponibilidad de Uceta para el inicio de la temporada regular.

El lanzador de 28 años es una de las muchas opciones que se espera que luchen por oportunidades de salvamento en la parte final del bullpen de los Rays en 2026.

No hay duda será una gran baja para la tropa criolla en el Clásico que dirigirá Albert Pujols.

En la estación pasada, Uceta tuvo marca de 10-2 y efectividad de 3.79. En su actuación el año pasado, Uceta tuvo efectividad de 3.79 al ceder 33 carreras limpias al compás de 62 imparables, 27 boletos otorgados y 103 ponches propinados en 76 entradas.