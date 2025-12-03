Los contratos más caros del deporte en 2025: cifras brutales, duración y cláusulas secretas

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Desde megaacuerdos de béisbol que rompen récords hasta contratos supermáximos de la NBA que te dejarán boquiabierto, la conversación está impulsada por montos de garantía sin precedentes, hitos de valor anual promedio y negociaciones que redefinen el poder financiero en 2025.

En una decisión que causó conmoción en las Grandes Ligas de Béisbol, el dominicano Juan Soto firmó un impresionante contrato de 15 años y 765 millones de dólares con los Mets de Nueva York, el más cuantioso en la historia del deporte profesional.

El acuerdo no incluye pagos diferidos, solo efectivo garantizado, lo que lo convierte en un compromiso financiero sin precedentes. Este récord eclipsó el anterior de Shohei Ohtani, redefiniendo el debate sobre los límites de gasto y el equilibrio competitivo.

En el fútbol mundial, Cristiano Ronaldo renovó su contrato con el club saudí Al-Nassr en 2025, por un valor estimado de 936 millones de dólares en dos años. Esta suma consolida a Ronaldo no solo como una de las leyendas del deporte, sino también como uno de los deportistas más ricos de la historia.

Sigue por delante de otras superestrellas mundiales como Lionel Messi y Kylian Mbappé en salario anual, lo que resalta aún más el poder financiero de la Saudi Pro League para atraer a los mejores talentos.

El 9 de diciembre de 2023, Shohei Ohtani hizo historia al firmar un increíble contrato de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles.

El nuevo contrato de Ohtani tiene un valor anual promedio de $70 millones, casi el doble de los $42.3 millones que ganó con los Angels.

Devin Booker hizo historia en la NBA. Su nueva extensión máxima de dos años y 145 millones de dólares es el salario anual más alto para cualquier jugador de la liga.

A Booker ya le quedaban tres años garantizados de la extensión máxima de cuatro años y 220,4 millones de dólares que firmó originalmente con los Suns en julio de 2022.

En la NFL, el mariscal de campo Josh Allen firmó un contrato de seis años y 330 millones de dólares con los Buffalo Bills, que incluye 250 millones garantizados, la mayor cantidad garantizada en la historia de la liga.

Esta decisión subrayó la importancia que han adquirido los mariscales de campo de élite en el fútbol americano moderno.