Convivio de mini basket dedicado a José P. Monegro

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El Convivio Nacional de Minibaloncesto será dedicado al periodista José P. Monegro, director del periódico El Día, el cual será celebrado desde el viernes 12 al domingo 14 de este mes, en la cancha de Fedombal.

La convivencia nacional de minibaloncesto iniciará sus actividades competitivas, que serán por tres días, desde las 10:30 de la mañana de este viernes, en su sede oficial de la Casa Nacional del Minibaloncesto Horacio Muratore, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La ceremonia oficial y protocolar está prevista para las 2:00 de la tarde de ese mismo día y escenario.

El encuentro de ayer fue realizado ante la presencia de las principales autoridades del deporte nacional y el apoyo de 10 Inmortales del Deporte, en basket.

Las informaciones fueron suministradas de manera conjunta por Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); el Inmortal y viceministro de Deportes Fernando Teruel, quien es el titular de la Comisión Nacional de Minibaloncesto; y Ramón Ceballos, director técnico de Fedombal y del Convivio Nacional en su versión 2025. La trilogía organizadora estuvo acompañada del viceministro Franklin De la Mota, quien representó al ministro de Deportes Kelvin Cruz; Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); Junior Páez (Jipy), vicepresidente de Fedombal y gerente general de la selección nacional; el exjugador Alberto Ozuna (Cebollita), en representación de Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi). También, Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de la empresa Seaboard “Energía Limpia”.

En el acto hablaron Uribe, Teruel, Bautista, De la Mota y Ceballos dio los detalles técnicos.

Uribe y Teruel valoraron la dedicatoria a Monegro, gran ser humano y hombre de baloncesto, ya que fue presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), desde donde fue un propulsor del minibaloncesto en sus dos años de gestión y actualmente encabeza el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Teruel destacó que en la Etapa de Eliminación del Convivio Nacional de Minibaloncesto, para atletas de 11 y 12 años, la participación de 32 equipos de igual cantidad de provincias de las asociaciones miembros de Fedombal, y la participación de 320 atletas (entre varones y hembras). Estuvieron los Inmortales del Deporte, en baloncesto- José -Boyón- Domínguez, José -Maíta- Mercedes, Iván Mieses, Eduardo Gómez y Víctor Chacón.