Copa Rica 2026 anuncia su octava edición centrada en el desarrollo juvenil

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Bajo el firme compromiso de fomentar valores como la disciplina, la sana competencia y el compañerismo, se ha dado a conocer el inicio de la Copa Rica 2026, en esta octava entrega el proyecto reafirma su misión de servir como un espacio de encuentro para la comunidad escolar dominicana, adaptándose a las nuevas realidades y preferencias de la juventud actual.

El calendario deportivo iniciará el próximo 7 de mayo con los encuentros de voleibol, los cuales tendrán como sedes diversos centros educativos en Santo Domingo, Santiago y La Romana. Este formato permite que la actividad se integre de manera orgánica en el entorno cotidiano de los estudiantes.

Posteriormente, los torneos de fútbol se llevarán a cabo los domingos 10, 17 y 24 de mayo en las instalaciones del club Santa Fe, culminando con la clausura del torneo nacional en la última fecha citada.

La Copa Rica continúa impulsando la innovación tecnológica a través de los Esports, una disciplina que fomenta el pensamiento estratégico en los jóvenes, las competencias tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de junio durante el evento Blink, donde se validará el talento digital de los estudiantes en un entorno de alto nivel.

"Creemos que el deporte es un pilar fundamental para el desarrollo de la juventud,con esta edición evolucionamos al integrar el voleibol como nueva disciplina, sumándose al fútbol y a los Esports para permitir que estudiantes de todas las regiones encuentren un espacio de identidad y representación", señaló Nicholle Pages, Gerente de Categoría Jugos y Bebidas de Grupo Rica.

Como parte del programa de incentivos, los equipos destacados realizarán una visita educativa a La Hacienda Park. Asimismo, el proyecto mantiene su programa de apoyo a la infraestructura y gestión de los centros educativos, otorgando fondos destinados a la mejora de colegios, direcciones y cafeterías en función de la participación activa de su comunidad.