La joven gimnasta Coral Caamaño logró una destacada participación en la competencia Distrital de Gimnasia Artística 2025, donde se proclamó subcampeona del Distrito en la categoría 6 y aseguró su clasificación al Campeonato Nacional de Gimnasia.

Coral Caamaño se corona subcampeona distrital de gimnasia artística y clasifica al Nacional

Caamaño, quien representa a OD Gymnastics Academy, acumuló un total de cinco medallas. Además, obtuvo el primer lugar por equipos en el nivel 6, categoría 10-12 años.

En su desempeño individual, alcanzó los siguientes resultados:

All Around

Barras asimétricas

Salto

Piso

Viga

Uno de los momentos más destacados de su participación fue su ejecución en salto, donde consiguió una puntuación de 9.6, superando su marca anterior y consolidándose como una de las promesas del nivel.