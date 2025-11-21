Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Sólido triunfo

Coral Caamaño se corona subcampeona distrital de gimnasia artística y clasifica al Nacional

La joven gimnasta Coral Caamaño logró una destacada participación en la competencia Distrital de Gimnasia Artística 2025

Coral Caamaño se corona subcampeona distrital de gimnasia artística y clasifica al Nacional

Coral Caamaño se corona subcampeona distrital de gimnasia artística y clasifica al Nacional

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La joven gimnasta Coral Caamaño logró una destacada participación en la competencia Distrital de Gimnasia Artística 2025, donde se proclamó subcampeona del Distrito en la categoría 6 y aseguró su clasificación al Campeonato Nacional de Gimnasia.

Coral Caamaño se corona subcampeona distrital de gimnasia artística y clasifica al Nacional

Coral Caamaño se corona subcampeona distrital de gimnasia artística y clasifica al Nacional

Caamaño, quien representa a OD Gymnastics Academy, acumuló un total de cinco medallas. Además, obtuvo el primer lugar por equipos en el nivel 6, categoría 10-12 años.

Coral Caamaño se corona subcampeona distrital de gimnasia artística y clasifica al Nacional

Coral Caamaño se corona subcampeona distrital de gimnasia artística y clasifica al Nacional

En su desempeño individual, alcanzó los siguientes resultados:

  • All Around
  • Barras asimétricas
  • Salto
  • Piso
  • Viga
Coral Caamaño se corona subcampeona distrital de gimnasia artística y clasifica al Nacional

Uno de los momentos más destacados de su participación fue su ejecución en salto, donde consiguió una puntuación de 9.6, superando su marca anterior y consolidándose como una de las promesas del nivel.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking