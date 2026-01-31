Cristopher Sánchez gana Lanzador del Año 2025 en Grandes Ligas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cristopher Sánchez, de los Phillies de Philadelphia, fue galardonado como “Lanzador Dominicano del Año 2025 del béisbol de Grandes Ligas”.

Sánchez ganó el preciado trofeo, “Lanzador Dominicano del Año 2025 en Grandes Ligas”, diseñado por Logomarca, al recibir 15 votos de primer lugar, 5 de segundo lugar y uno de tercero, para totalizar 197 puntos. La premiación se celebra por vigésima sexta edición. Cuenta con el patrocinio de Banco BHD, Cerveza Presidente, Ecopetroleo y Pinturas Tropical. La votación es realizada por un panel de periodistas dominicanos expertos en beisbol de la MLB. Los actos de entrega se realizan en el Restaurante Fratello del Ensanche Naco.

Freddy Peralta, abridor de los Cerveceros de Milwaukee, terminó en el segundo puesto con 5 votos de primero, y 16 votos de segundo, para un total de 178 puntos. Luis Castillo, abridor de los Marineros de Seattle, recibió el tercer lugar con 6 votos de tercero, 8 votos de cuarto, 4 votos de quinto, para un total de 128 puntos.

Entre los ganadores del premio del Año, que han recibido su trofeo en los 25 años, figuran Pedro Martínez, José Mesa, Edison Volquez, Armando Benítez, Bartolo Colón, y otros.