De la Cruz, electo Jugador Más Valioso

El jardinero Bryan de la Cruz, de los Toros del Este, fue escogido como el Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), tras dominar la votación realizada por un jurado nacional de comunicadores especializados, anunció la liga el miércoles a través de su programa Palco Lidom.

La liga utilizó su tradicional sistema de valoración ponderada, con la participación de 69 miembros de la prensa deportiva nacional.

De la Cruz encabezó el escrutinio con 431 puntos, producto de 57 votos de primer lugar, superando a Gilberto Celestino y Raymel Tapia.

Participó en 44 partidos, bateó .301 con 49 imparables, ocho jonrones y lideró el campeonato con 40 carreras remolcadas.

Su línea ofensiva fue .372/.515/.887, líder del torneo en slugging.

Se une a su compañero de equipo Aaron Sánchez, ganador del Lanzador del Año.

Su compañero equipo Gilberto Celestino tuvo también una sobresaliente actuación ofensiva y defensiva para la tropa romanense, pero no pudo vencer en la votación a De La Cruz.

Otros pelotero que brilló con su bate y guante, además con su velocidad, fue Raimel Tapia, de las Estrellas Orientales.