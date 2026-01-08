Cruz: “RD contará con un excelente staff de pitcheo”

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Los rumores en redes sobre la no posible participación de estelares lanzadores abridores en el Clásico Mundial de Béisbol comienzan a desvanecer tras las declaraciones ayer del gerente general Nelson Cruz.

“Las situaciones con las redes, obviamente, existen muchas especulaciones, pero en múltiples ocasiones he hablado con ellos de manera personal y en todas las ocasiones han demostrado el interés de representar a su país en el Clásico”, afirmó Cruz al ser cuestionado sobre esa situación.

Mencionó a los nombres de los abridores Freddy Peralta, Cristopher Sánchez, Sandy Alcántara, Framber Valdez, Luis Castillo, Luis Severino.

Recordó que ante los límites de picheos que establece el torneo, el dirigente Albert Pujols contará con un gran staff de relevistas de primera clase.

Entre los que señaló a Jhoan Durán, Bryan Abreu, Camilo Doval, Carlos Estévez, Ronny Henríquez, entre otros.