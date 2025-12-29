Curry anota 39 puntos en revés de Warriors; Thunder vencen 76ers

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Scottie Barnes anotó 23 puntos, igualó un récord de la franquicia de los Raptors con un récord personal de 25 rebotes y añadió diez asistencias para el séptimo triple-doble en su carrera, mientras Toronto venció 141-127 a los Warriors de Golden State en tiempo extra.

Immanuel Quickley anotó 27 unidades y Brandon Ingram tuvo 26 para los Raptors, quienes rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas en casa.

Stephen Curry anotó 14 de sus 39 tantos en el tercer cuarto, pero no anotó en el tiempo extra. Draymond Green tuvo 21 y Jimmy Butler añadió 19, pero no fue suficiente para los Warriors. El dominicano Al Horford marcó siete puntos con cuatro rebotes.

Barnes igualó el récord de la franquicia de Bismack Biyombo de 2016 en rebotes en un juego. El triple-doble fue el primero de la temporada para él.

thunder129

76ers104

OKLAHOMA CITY .AP. Chet Holmgren anotó 29 puntos y capturó nueve rebotes, y el Thunder de Oklahoma City se despegó en la segunda mitad para lograr una victoria de 129-104 sobre los 76ers de Filadelfia el domingo, poniendo fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Holmgren encestó 12 de 17 tiros, incluyendo dos de cuatro desde la línea de tres puntos, para Oklahoma City (27-5), que venía de descalabros seguidos ante los Spurs de San Antonio.

El Thunder lanzó 50 de 87 (57%).

Shai Gilgeous-Alexander sumó 27 unidades, cinco asistencias y dos robos, y Jalen Williams añadió 14 tantos y seis asistencias para el Thunder, líder de la NBA (27-5).

Gilgeous-Alexander encestó diez de 13 tiros de campo y lanzó siete de nueve desde la línea antes de descansar en el último cuarto. Anotó al menos 20 puntos por 103er juego consecutivo.

Tyrese Maxey anotó 28 puntos, Quentin Grimes tuvo 13 y el exestrella de Oklahoma City, Paul George, añadió 12 para Filadelfia (16-14), que jugó sin el titular lesionado Joel Embiid (tobillo). Filadelfia cometió 23 pérdidas de balón que llevaron a 31 puntos de Oklahoma City.

George recibió una cálida bienvenida del público de Oklahoma City. Su traspaso en 2019 a los Clippers ayudó a formar al Thunder campeón de la NBA, que recibió a Gilgeous-Alexander y más tarde a Williams en el acuerdo.

El Thunder encestó sus primeros nueve tiros de campo.