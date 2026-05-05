¿Quién es Dagoberto Miguel Peña y cómo fue su carrera profesional?

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Dagoberto Miguel Peña, exintegrante del seleccionado dominicano de baloncesto, fue sentenciado el lunes a 60 años de prisión federal por producir, recibir, poseer y acceder con la intención de ver imágenes y videos que muestran abuso sexual infantil.

Tras la sentencia, echemos un vistazo la carrera profesional de Dagoberto Miguel Peña.

La carrera de Peña comenzó a tomar forma en el baloncesto universitario de Estados Unidos, donde militó con los Marshall Thundering Herd (2008-2012). Tras graduarse, y a diferencia de otros prospectos que buscan exclusivamente el sueño de la NBA, Dago entendió que su camino estaba en la resiliencia y la adaptación a diferentes estilos de juego.

Su paso por ligas de desarrollo y torneos regionales en Latinoamérica fue el preludio de su gran salto: España. Fue en la exigente liga LEB Oro donde Peña se transformó en una estrella, destacando especialmente con el Leyma Coruña, donde sus actuaciones explosivas le abrieron las puertas de la Liga ACB, considerada la mejor liga nacional del mundo fuera de la NBA.

Trayectoria y Clubes Destacados

A lo largo de su carrera, Peña ha vestido las camisetas de numerosos equipos de prestigio:

España (ACB y LEB Oro): FC Barcelona Lassa B (LEB), Estudiantes (ACB), Breogán, y Leyma Coruña.

Latinoamérica: Ha tenido pasos destacados por ligas en Venezuela (Guaiqueríes de Margarita), Argentina, Colombia y, por supuesto, la LNB de República Dominicana (Soles de Santo Domingo Este).

Lituania: También probó suerte en la competitiva liga lituana con el Pieno žvaigždės.

El exdelantero que jugó en la Copa del Mundo de 2019 reforzó en Argentina, Venezuela, Uruguay, España y Francia y en la LNB jugó para Metros, Cañeros, Soles y Leones antes de su retiro en 2023.