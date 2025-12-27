Encuentro
La DCNB comparte un almuerzo con las ligas de La Zurza
Félix Alberto Dicent agradeció a Noboa el soporte constante que le ha brindado desde los primeros días de su gestión en la DCNB.
La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), compartió en esta época de Navidad, con los niños y jóvenes que pertenecen a las diferentes ligas de béisbol enclavadas en el sector La Zurza.
Junior Noboa, exgrandesligas y quien dirige la DCNB compartió e interactuó por unas tres horas con los integrantes de las Ligas de Béisbol de esta demarcación, así como con niños y adultos que residen en el lugar. El momento también incluyó rifas de pelotas y guantes para los niños que pertenecen a las seis ligas de la Zurza.
Noboa se sentó en la mayoría de las mesas para compartir los alimentos con los infantes a quienes les habló sobre el continuar su desarrollo en la práctica del béisbol, pero al mismo tiempo mantenerse enfocado en sus estudios, lo cual representa la principal base y soporte para convertirse en personas de bien para la sociedad.
“Nos sentimos complacidos el compartir este almuerzo con motivo de las fiestas de Navidad con los niños y entrenadores de las ligas de la Zurza, quienes realizan una brillante labor llevando a estos jóvenes por el camino del bien”, expresó Noboa. Agrega que la Zurza representa un sector especial para el Comisionado Nacional.