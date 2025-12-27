La DCNB comparte un almuerzo con las ligas de La Zurza

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), compartió en esta época de Navidad, con los niños y jóvenes que pertenecen a las diferentes ligas de béisbol enclavadas en el sector La Zurza.

Junior Noboa, exgrandesligas y quien dirige la DCNB compartió e interactuó por unas tres horas con los integrantes de las Ligas de Béisbol de esta demarcación, así como con niños y adultos que residen en el lugar. El momento también incluyó rifas de pelotas y guantes para los niños que pertenecen a las seis ligas de la Zurza.

Noboa se sentó en la mayoría de las mesas para compartir los alimentos con los infantes a quienes les habló sobre el continuar su desarrollo en la práctica del béisbol, pero al mismo tiempo mantenerse enfocado en sus estudios, lo cual representa la principal base y soporte para convertirse en personas de bien para la sociedad.

“Nos sentimos complacidos el compartir este almuerzo con motivo de las fiestas de Navidad con los niños y entrenadores de las ligas de la Zurza, quienes realizan una brillante labor llevando a estos jóvenes por el camino del bien”, expresó Noboa. Agrega que la Zurza representa un sector especial para el Comisionado Nacional.