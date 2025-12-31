La DCNB cumplió con su programa de actividades 2025

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) cumplió con su programa de actividades correspondientes al 2025.

El plan de trabajo incluyó la implementación de una serie de proyectos y eventos en beneficio de ligas, programas y academias independientes de béisbol que funcionan en el país.

El expelotero Junior Noboa, director ejecutivo de la DCNB, planteó que durante el año también se continuó con un amplio programa de rehabilitación de estadios en diferentes zonas del país.

“Este año también establecimos diferentes acuerdos interinstitucionales, organizamos charlas y conferencias, siempre en la dirección de crear condiciones para un mejor desarrollo de nuestro deporte, sus atletas y técnicos”, dijo Noboa.

Agregó que este año se le prestó especial atención al programa denominado Apoyo al Juega Limpio, así como al registro de jugadores, entrenadores y entidades de béisbol.

“Fue constante la entrega de útiles de béisbol a las diferentes ligas, programas y academias independientes”, sostuvo.

“Estamos más que complacidos con el trabajo que se realizó en la DCNB en este 2025, impactando a miles de jóvenes de manera directa e indirecta”, añadió.

Resaltó que algunos fueron beneficiados con la entrega de estadios de béisbol remozados, otros, con utilerías, además del respaldo a los tradicionales clásicos de Pequeñas Ligas y el Torneo Universitario.

Hacia el 2026

“Esperamos un año 2026 lleno de grandes eventos, seguiremos desarrollando el programa Juega Limpio, entregaremos utilerías deportivas e impactaremos a todo el país, con el remozamiento y entrega de estadios de béisbol, siempre contando con el apoyo de nuestro presidente Luis Abinader, instituciones del Estado y empresas privadas”, argumentó un emocionado y siempre optimista Junior Noboa con relación a la que labor que desarrolla, junto a su equipo de trabajo.

Reparaciones

En el 2025, la DCNB reparó los estadios del Pepe Lucas, La Zurza, ambos en Santo Domingo; el Palmarito, en Bonao y el estadio de Villa Clara, Samaná.

Noboa expuso que de manera colectiva, en esos escenarios convergen 21 organizaciones y el impacto alcanza a 1,515 jugadores.

La DCNB también contribuyó con la celebración de al menos ocho torneos superiores de béisbol doble A en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Santiago y Monte Plata.

Además, promovió la realización del torneo Nacional de Béisbol.

De acuerdo con un documento de su dirección técnica, la DCNB impactó, de forma directa, un total 53 organizaciones, con entrega de utilerías para sus torneos superiores.

Por igual, la entidad que dirige Junior Noboa llegó de forma directa con apoyo a 1,840 jugadores.

En categorías menores, la DCNB contribuyó con torneos de pequeñas ligas en San Juan, Cristo Rey, Cotuí, La Caleta, ligas de la Zurza, así como con un campeonato efectuado en La Ciénaga, como parte del Festival Deportivo que organizó la Alcaldía de Santo Domingo. En pequeñas ligas, unas 60 organizaciones fueron beneficiadas y más de mil niños participaron en los eventos.

Además de apoyo para torneos, la DCNB efectuó dos encuentros, uno de ello el Universitario, justa que brinda oportunidades a decenas de peloteros.