DCNB inaugurará mañana el Clásico Béisbol Infantil U12

Con la participación de doce equipos será inaugurado mañana a partir de las 4:00 de la tarde, la quinta versión del Clásico de Béisbol Infantil U12 Copa BanReservas, evento organizado por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), que dirige el exgrandesligas Junior Noboa.

La Pony League República Dominicana forma parte de la organización del torneo, en la que Abraham Key, presidente de esta institución internacional, arribó esta semana al país para supervisar la celebración de este importante evento, el cual cada año es esperado por los jugadores de pequeñas ligas.

Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol destacó que la celebración del mismo por parte de la entidad que dirige representa un gran estímulo para la amplia cantidad de niños, quienes han tomado el béisbol como disciplina deportiva a desarrollarse.

La cita de la apertura será el estadio de béisbol de Yaguate. El doctor Leonardo Aguilera, presidente de BanReservas está invitado a realizar el lanzamiento de la primera bola.

Los 12 participantes estarán divididos en tres grupos, de diferentes regiones con 4 equipos.