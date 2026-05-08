DCNB llevó charla y apoyo a niños de Padre Las Casas

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La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) realizó un levantamiento del estadio municipal de esta comunidad en la provincia de Azua con el propósito de repararlo.

Los trabajos estuvieron coordinados Diógenes De La Cruz, asistente especial del Comisionado de Béisbol, Junior Noboa y el ingeniero de la DCNB, Felix Lagares, quienes observaron la situación de deterioro del estadio, lo que limita la sana práctica del béisbol en esa zona.

“Por instrucciones del Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, estamos aquí supervisando las condiciones de este play en Padre Las Casas para realizar una posible intervención que permita que los cientos de niños y jóvenes que juan al béisbol lo hagan en una instalación que reúna las condiciones”, expresó De La Cruz.

La DCNB también llevó para más de 60 niños y entrenadores, a cargo de Daniel Ramírez, coach en psicología deportiva e Ysmelin Alcántara, ex jugador profesional y técnico del sistema de béisbol, quienes orientaron sobre el adecuado manejo para llegar a las Grandes Ligas.

En las charlas participaron más de 60 jugadores y 10 entrenadores de Padre Las Casas.