DCNB y ONAPI realizan acuerdo de colaboración

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) y la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI) suscribieron un acuerdo de colaboración con la finalidad de lograr un mayor desarrollo integral del sector deportivo para la promoción, capacitación y formación de las academias independientes, así como los programas y ligas de béisbol.

El pacto fue firmado por el exgrandesligas, Junior Noboa, director de la DCNB y el doctor Salvador Ramos, Director General de ONAPI en la realización de un encuentro efectuado en la sede central de esta última institución este viernes.

“Somos el único país con academias de las 30 organizaciones de Grandes Ligas, además de miles de programas. Nuestra meta más importante es poder desarrollar buenos ciudadanos. Existe una cantidad de academias y ligas que necesitamos registrar y por eso es tan importante este acuerdo con ONAPI, a los fines de tener una mejor industria. Gracias al director Salvador Ramos por recibirnos y por la oportunidad de que exista mejor organización para nuestros niños y jóvenes”, expresó el director Noboa.

Acto seguido, el doctor Ramos tomó la palabra para expresar el significado que tiene el acuerdo para la entidad que dirige.

“Para ONAPI constituye un paso importantísimo la firma de este acuerdo. No podemos quedar detrás con el significado que tiene el vínculo con la actividad deportiva, y de manera especial con el béisbol. Podemos hacer bastante de manera conjunta, llevando capacitación con relación a lo que es la propiedad industrial. Vamos a seguir estrechando más los lazos para obtener mayor desarrollo: trabajar juntos es trabajar para el país”, expuso el doctor Ramos.

Tras la rúbrica, ONAPI se compromete a otorgar un descuento de un 25 por ciento sobre la tasa ordinaria aplicable a los trámites de registros de nombres comerciales, marcas, rótulos, lemas comerciales y demás signos distintivos a favor de las academias independientes, programas y ligas de béisbol que estén debidamente reconocidas por la DCNB.

Dicho descuento será concedido de manera exclusiva para los organismos de béisbol mencionados que presenten junto a su solicitud una copia del registro de incorporación al sistema de béisbol vigente emitido por la DCNB, que lo acredite como entidad reconocida.

En ese sentido, ONAPI se encargará de validar esta certificación conforme a sus protocolos internos antes de dejar con validez el mencionado descuento.

El convenio tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la firma y ambas entidades acordaron que si llegado al término del mismo ninguna de ellas denunciare su intención de renovar el mismo quedará renovado de manera automática por un plazo igual al vencido.

Cabe mencionar que este beneficio será personal e intransferible por lo que no podrá cederse ni aplicarse a otros trámites distintos a los expresamente citados en esta cláusula.

ONAPI también ofrecerá asistencia técnica y un acompañamiento especializado en materia de propiedad industrial a las academias independientes, programas de capacitación y las ligas de béisbol.

Tanto la DCNB como ONAPI se comprometen a unir todos los esfuerzos y utilizar las relaciones que tengan a su alcance para dar cumplimiento al objetivo del recién firmado convenio.

Para las dos instituciones será una responsabilidad conjunta el promocionar las actividades que realicen en el marco de la presente alianza. El uso de logotipos, emblemas o imagen institucional de una parte en actividades, publicaciones o comunicaciones derivadas del mismo requerirá una aprobación escrita y previa de la otra parte.

Además de los directores de ambas entidades, durante el encuentro hicieron acto de presencia por la DCNB los señores Carlos Solano, encargado del Departamento Jurídico, Fernando Ramírez, encargado del Departamento de Educación, Rosa María de la Cruz Yeb, directora de la Dirección de Regulación del Sistema de Béisbol y Luis Fernando Taveras Díaz, encargado del Departamento de Asistencia Legal.

Por Onapi, estuvieron presentes Ángel Veras, Director Jurídico, Juan Toribio, Asesor de la Dirección, Luisa Castillo, Directora de Inversiones, Michelle Guzmán, Directora de Signos Distintivos, Narcis Tejada, Encargada de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual, Emely Martínez, Encargada de Relaciones Internacionales e interinstitucionales, Lisibel Cordero, Encargada de Proyectos y Rosa Almonte, Encargada de Planificación y Desarrollo.