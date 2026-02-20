DCNB y Unicaribe lanzan estrategia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) en conjunto con la Universidad del Caribe (Unicaribe) presentaron este jueves una estrategia académica para beneficio de la industria deportiva.

En el encuentro que estuvo encabezado por el Comisionado de Béisbol, Junior Noboa y el doctor José Alejandro Aybar, Canciller de Unicaribe, se destacó que el deporte ha dejado de ser únicamente una disciplina recreativa para convertirse en un motor económico que demanda una gestión a la altura de los estándares internacionales.

“Nuestra dirección se siente feliz por estar en los caminos correctos, no solo ayudando a las academias a que funcionen de la manera correcta, sino que una de nuestra metas que tenemos como Comisionado es poder ayudar a nuestros jugadores a prepararse fuera del terreno de juego. La educación debemos llevarla a los campos de béisbol y tenemos un gran trabajo por delante", expresó el comisionado Noboa.

Explicó que este proyecto busca transformar el ecosistema deportivo nacional, convirtiendo la pasión atlética en una estructura profesional sólida que impulse el desarrollo económico y social del país.

La actividad contó con la presencia del rector de Unicaribe Ricardo Ramirez Mendoza; Rosa María De la Cruz Yeb, directora de regularizaciones de la DCNB; Luis Fernando Taveras, encargado de asistencia legal del comisionado; Shaily Pimentel, de Unicaribe.