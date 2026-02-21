Dedican a Carlos Alonzo boliche militar en el SBC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las competencias de boliche de los Juegos Militares serán dedicadas al fenecido fotoreportero Carlos Alonzo , por su gran aporte a este deporte, el evento es organizado por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que presidente el general Raúl Esteban Mora Hernández.

El evento se iniciará el lunes 23, a partir de las 12 del mediodía, en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

Además los bolicheros militares jugarán el martes 25 y miércoles 25, en busca de las medallas en los primeros lugares . Los tres días se jugará a partir de las 12 del mediodía.

La dedicatoria a Carlos Alonzo es un reconocimiento a su gran aporte y entusiasta en los torneos de boliche y colaborador de los Juegos Militares.

A la hora de su fallecimiento Alonzo trabajaba en el periódico Hoy por más de 25 años y miembro del Ejército de la República Dominicana. Durante la ceremonia se entregará una placa que estará a cargo del Inmortal del Deporte Rolando Sebelén y los directivos de la Confederacion Deportiva, que recibirán su esposa, hijos y nietos. Sebelén le tenía un gran aprecio por su responsabilidad en el trabajo, cariño que ha transmitido a su familia y un gran ser humano.

Carlos Alonzo.

Los bolicheros militares forman parte de las diferentes selecciones nacionales en los eventos internacionales.

Los que gustan del boliche, tendrán la oportunidad de ver a los más destacados jugadores dominicanos, que han puesto en alto el país.