¡Definición! República Dominicana con 22 plazas en taekwondo para juegos

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El primer día del Torneo Clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe inició con una intensidad eléctrica, otorgando las primeras 64 plazas directas en la modalidad de Kyorugui (combate). En el centro de la estrategia y el desarrollo del evento, la República Dominicana se consolida como la delegación con mayor presencia garantizada, contando con un total de 22 plazas reservadas.

Al ser el país sede, los dominicanos tienen asegurada su participación en el torneo regional, lo que les permite enfocarse en su preparación competitiva, mientras el resto del continente lucha por un espacio en el podio.

Le siguió de cerca Colombia, que logró asegurar 12 cupos tras una destacada actuación de sus atletas. Por su parte, Costa Rica atrapó 8 plazas, logrando un resultado sobresaliente a pesar de competir bajo la bandera de World Taekwondo (WT), debido a la sanción vigente que pesa sobre su federación nacional. Los boletos restantes se distribuirán entre las modalidades de Poomsae (Formas) TK3 (Combate por equipos).