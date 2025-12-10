Deportes
Delegaciones llegan hoy para Torneo de Boxeo Juvenil
El evento reunirá a los mejores boxeadores juveniles del país, quienes clasificaron en las eliminatorias regionales
Después de agotarse el proceso de clasificación, las delegaciones de las diferentes regiones del país llegarán este miércoles a la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, para su participación en la edición 41 del Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil.
En la justa, que tendrá como sede el Polideportivo Emigdio de Peña Luna de esa ciudad, participarán las delegaciones de las regiones Sur, Norte y Este, así como el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y los anfitriones de María Trinidad Sánchez.
Anibal Ozoria, del equipo coordinador, se mostró confiado en el éxito del torneo, cuya apertura está programada para mañana jueves, a las 7:00 de la noche, con un acto que encabezará Jesús “Chu” Vásquez, presidente del Comité Organizador, junto a los dirigentes nacionales de la Federación Dominicana de Boxeo.
Agregó que en esa ocasión decidieron dedicar el torneo al comunicador Héctor Gómez.
“Este miércoles llegarán las delegaciones y mañana será el acto de apertura y la primera cartelera. Habrá peleas el viernes y la final será el próximo sábado”, agregó Ozoria.