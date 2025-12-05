Delfines del Naco campeón de invitacional de natación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTIAGO.

Los Delfines del Club Deportivo Naco se coronó campeón de la cuadragésima segunda edición de su Invitacional Internacional de Natación, que se celebró con rotundo éxito en el Complejo de Piscinas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Los Delfines del Naco acumularon 1, 186.50 puntos y un total de 82 medallas, seguidos por los Marlins de Arroyo Hondo, quienes sumaron 979.50 puntos, y un total de 63 medallas y la tercera posición fue ocupada por la Academia Deportiva Acuática, cuyos atletas registraron un total de 526 puntos y 37 medallas.

El presidente de la Junta Directiva del Club Naco, el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto, felicitó calurosamente a cada uno de los atletas, sus entrenadores y a la Asociación de Padres de los Delfines, al igual que a todos los clubes locales e internacionales que compitieron en la justa de natación.

En el evento accionaron unos 546 atletas de 49 equipos y selecciones nacionales de Antigua & Barbuda, Aruba, Colombia, Costa Rica, Curazao, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Ganadores por categorías

En la categoría 9-10 Femenino: Michelle Lugo (Delfines del Naco) oro, Juliette Rodríguez (Academia Deportiva Acuática RD), plata. Wenyali Gómez Moreno (Barracudas) (RD), bronce. Mejor Marca Técnica: Michelle Lugo (Delfines del Naco).

En masculino categoría 9-10 Masculino: Ian D. González Núñez (Titanes de Santo Domingo). Raúl Padilla Fernández (Barracudas). Andrés Ignacio Arias Becerra (Sithoc Swim Club) (Curazao). Mejor marca técnica: Ian D. González Núñez. En 11-12 femenino: Amanda Azcona (Las Pirañas de Amaprosan), Jayla Stuut (Aruba).