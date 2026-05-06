Delfines del Naco ganan invitacional de natación en SD

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El equipo de Delfines del Naco conquistó el 51 Invitacional Swimming Championships de Marlins de Arroyo Hondo, justa que se llevó a cabo en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Delfines del Naco obtuvo un total de 1,850 puntos en la justa que congregó a unos 500 nadadores de México, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.

El segundo lugar correspondió para Marlins de Arroyo Hondo con 1,386.50 puntos, seguido del Club Acuático Titanes de Santo Domingo, con 629 tantos.

El cuarto y quinto puesto recayó en Team Sin Fallos, con 480.50 puntos y Academia Deportiva Acuática, con 450.50 unidades, respectivamente.

El evento estuvo dedicado al ex atleta de la selección nacional Lucas Ega Díaz, quien falleciera tras una batalla contra la leucemia. En el Invitacional Internacional se compitió en las categorías 7 y 8, 9 – 10, 11 – 12, 13-14, 15-16 y 17 y más años, tanto en femenino como en masculino en los 800 y 1,500 metros libre, 400 combinado individual, 200 metros mariposa, así como 4×50 relevo libre mixto. En la categoría 7-8 femenino ganó Alicia Martínez,con gran actuación.