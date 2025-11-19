Delfines del Naco Masters inicia un Invitacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con gran entusiasmo, un espíritu competitivo y confraternidad, los Delfines de Naco Masters inauguró con rotundo éxito el XVIII Invitacional Internacional de Natación Masters, donde accionan atletas de 16 equipos, incluyendo dos países visitantes, en el Centro Acuático “Maritza Creus de Rodríguez” de dicha entidad deportiva.

En la justa compiten nadadores de países invitados como Colombia con Acuacol y Pueblo Viejo y Titanes de Cartagena y Puerto Rico con PR Masters.

Se compite en los eventos admitidos para competencias en piscina corta: 50, 100, 200 y 400, 800 metros libre; 50, 100 y 200 metros en los estilos dorso, pecho y mariposa, 100 y 200 metros combinado; y los relevos 4 x 50 metros combinados y libre, mixtos y en las categorías desde 25 – 29 años, hasta 80 años y más, tanto en la rama femenina como masculina, establecidos por las Reglas Masters de la Liga Dominicana de Natación Masters, avalado por la Federación Dominicana de Deportes Acústicos y World Aquatics.

Por la República Dominicana accionan los equipos Aquatics Masters, Body Shop, Casa de España, Club Acuático Fénix de Santo Domingo, Equipo de Natación Masters de Santiago, Huracanes de Santo Domingo Country Club, Marlíns de Arroyo Hondo, Santo Domingo Masters, Team Sin Fallos, Making Waves y los anfitriones Delfines del Naco Masters.

La competencia se celebra en la piscina corta (25 metros) de 8 carriles, y con un sistema electrónico de registro de tiempos Colorado Time Systems. Los Delfines Masters agradecieron el apoyo de la Junta Directiva y de la Dirección de Deportes.

La Dirección Técnica del evento está a cargo de Cristian Defilló, Salvador Guzmán y Karina Sánchez, representando el Comité Técnico de los Delfines del Naco Masters.