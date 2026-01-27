Derrick Rose ya es eterno en Chicago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ni los 10 grados bajo que marcaba el termómetro impidió a los aficionados de Chicago hacer colas de una hora de duración para asistir a un día muy especial.

El United Center de los Bulls retiraba la camiseta de quién fuera su ídolo durante ocho temporadas: Derrick Rose.

El ex jugador estuvo emocionado durante toda la velada rodeado de su familia y de sus antiguos compañeros de vestuario como Joakim Noah, Luol Deng o Taj Gibson.

“Este viaje nunca se trató sobre mí”, admitió Rose.

“Se trataba de crear una sinergia, que, de alguna forma, la gente pudiera aprovechar. Yo era el vehículo, el faro para eso: el baloncesto”, explicó.

Camiseta retirada de Rose

Rose se convirtió en el quinto jugador de la historia de la franquicia de los Bulls en tener su camiseta retirada junto a Jerry Sloan (4); Bob Love (10); Michael Jordan (23) y Scottie Pippen (33).