Destacan apoyo de Guzmán Peralta al deporte en PN

La Dirección de Deportes de la Policía Nacional reconoció al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta por los avances alcanzados en el fortalecimiento del deporte policial y en el respaldo a iniciativas deportivas en barrios.

“Es un gesto de gratitud de todos los integrantes de nuestra Dirección”, señaló el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la institución, al momento de entregar una infografía a Guzmán Peralta que resume en imágenes importantes eventos deportivos durante su gestión.

Agregó que, bajo su administración, el área deportiva fue elevada al rango de Dirección, se amplió el personal técnico y se impulsaron proyectos deportivos en sectores como Los Guandules, La Ciénaga y La Zurza, donde hoy la Policía tiene un gran acercamiento con clubes, iglesias y líderes comunitarios

Se impulsó la inclusión, el que permitió el ingreso del atletas sordomudos Cristopher Melenciano, medallista internacional y campeón de los 400 metros en los Juegos Deportivos Militares de 2024 y 2025.

Los equipos de Ciclismo y Boxeo, campeones de los Juegos Deportivos FA-PN 2025, acompañaron el reconocimiento, logrando retornar al primer lugar después de 15 y 10 años.

Levantamiento de Pesas estuvo representada por las pesistas olímpicas Beatriz Pirón y Yudelina Mejía, sargento y cabo.