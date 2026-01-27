Djokovic pasa directo a cuartos tras retirada de Mensik

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Australia.EFE.

El tenista checo Jakub Mensik anunció su retirada del Abierto de Australia debido a una lesión en el músculo abdominal, lo que permite a Novak Djokovic avanzar directamente a los cuartos de final del torneo sin disputar su partido de octavos. Mensik comunicó en sus redes sociales que, tras someterse a pruebas médicas y consultar con su equipo técnico, decidió no competir para evitar agravar la dolencia.

La baja del joven jugador, de 20 años, una de las revelaciones del circuito esta temporada, supone un golpe para el cuadro masculino del primer Grand Slam del año. Djokovic, campeón en múltiples ocasiones en Melbourne, se beneficiará ahora de un periodo adicional de descanso antes de su próximo encuentro, previsto para mediados de la próxima semana, cuando se medirá al ganador del duelo entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz del lunes. El serbio, que busca ampliar su palmarés en el torneo australiano, afronta la recta final del campeonato con un calendario menos exigente, un factor que podría resultar clave en su objetivo de conquistar un nuevo título de Grand Slam. Mensik, por su parte, centrará sus esfuerzos en recuperarse para regresar a la competición.