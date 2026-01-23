Djokovic, victoria 101 en Australia, 399 en Grand Slam

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción deportes.EFE.

Novak Djokovic solventó como un trámite el duelo con el italiano Francesco Maestrelli, procedente de la fase previa, y con un 6-3, 6-2 y 6-2 alcanzó su victoria 101 en el Abierto de Australia y se situó a un paso de la número 400 en un Grand Slam que puede obtener mañana, en la tercera ronda, contra el ganador del partido entre el neerlandés Botic Van de Zandschulp y el chino Juncheng Shang, de donde saldrá su rival. Por decimoctava vez en su carrera está en dieciseisavos de final del serbio. Devora registros en cada eliminatoria el jugador de Belgrado de 38 años que insiste en lograr su vigésimo quinto Grand slam y que se resiste a claudicar ante el empuje y el dominio del español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

Rehuye el diez veces campeón en Melbourne de pensar en una próxima retirada. Es un competidor nato y su tenis aún está vigente y es lo suficientemente sólido como para atravesar rondas en los torneos y llegar a los momentos cumbre para obtener éxitos. Así sucedió ante Maestrelli, nacido en Pisa hace 23 años que se encontró por primera vez en esta situación. En el segundo tramo de Australia y ante uno de los mejores jugadores de la historia, aún en activo. Actualmente en el puesto 137 apenas pudo mantener el ritmo de juegos ganados del serbio. Un solvente saque le permitió maquillar una esperada derrota. Djokovic tardó dos horas y cuarto en cumplir el trámite y atravesar la ronda sin un excesivo desgaste, uno de los objetivos que se marca el actual número cuatro del mundo para poder llegar con opciones a las eliminatorias finales, a la hora de encararse con Sinner y Alcaraz, al que eliminó, precisamente, hace un año en los cuartos de final, en este mismo escenario. El jugador de Belgrado, que el pasado año con los títulos en Atenas y Ginebra alargó a los 101 los éxitos en su historial, pretende, con 38 años y 255 días, convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam.