La DNCD remozó canchas de uso múltiple y entregó útiles

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Durante el año 2025, al cual solo le restan algunos días para finalizar, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de su Departamento Orientación Comunitaria (DOC), realizó cerca de 200 actividades deportivas, en cada una de las cuales entregó útiles para deportes como baloncesto, voleibol, entre otros.

A todo se ello se incluye la ampliación de su programa de remozamiento de canchas para usos múltiples, así como la celebración de su festival deportiva, que contempla eventos deportivos y recreativos.

El coronel Rafael “Cucho” Abreu, quien dirige el Departamento Orientación Comunitaria del organismo antinarcóticos, explicó que además de donar útiles deportivos, la DNCD incluyó en cada evento charlas preventivas sobre el uso de sustancias controladas.

“Con estas actividades, la DNCD impactó a más de 300 mil niños, jóvenes y adolescentes en todo el territorio nacional”, agregó “Cucho” Abreu.

Resaltó el firme y decidido respaldo a los programas que implementa la DOC por parte del presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa (ARD).

De acuerdo con “Cucho” Abreu, más de 80 instituciones sociales, culturales y deportivas se integraron a las actividades de la DNCD y que una gran cantidad de ellas fueron beneficiadas con la rehabilitación de instalaciones deportivas, como canchas para la práctica de baloncesto y voleibol.

“Además de controlar y perseguir el narcotráfico con manos duras, la DNCD trabaja y orienta a los jóvenes para que entiendan que las drogas son un camino por el cual no debemos transitar”, planteó el coronel Abreu.

Dijo que durante el 2025, la DNCD organizó eventos de baloncesto, voleibol, ajedrez, bádminton, dominó y actividades recreativas.

“El vicealmirante Cabrera Ulloa le concede una gran importancia al papel preventivo que le corresponde jugar a la DNCD”, sostuvo.

Agregó que desde su llegada al organismo antidrogas, el vicealmirante Cabrera Ulloa manifestó su interés en llevar actividades preventivas a toda la geografía nacional.

En la implementación de sus actividades, la DNCD recibe el respaldo de instituciones como el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), entre otras entidades.

Festival Deportivo y Recreativo

El coronel Abreu resaltó que durante todo el año, la DNCD, a través del programa que dirige, continuo con su festival deportivo y recreativo.

Planteo que una de las últimas actividades que celebraron este año tuvo como escenario la Plazoleta del Club San Antón de Ciudad Nueva, donde llevaron el festival como apoyo al programa aniversario de la entidad clubista.

“Nos estamos preparando para continuar con las actividades del DOC para el año 2026”, concluyó “Cucho” Abreu.