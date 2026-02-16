Dojo Bella Vista celebrará 41 aniversario de enseñanza

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El centro deportivo de artes marciales Dojo Bella Vista anunció la celebración de su 41 aniversario junto a la 46 ceremonia de cintas negras en la disciplina de Miyama Ryu Jujutsu, evento que tendrá lugar el sábado 21 a las 4:00 de la tarde, en el salón de judo del Club Deportivo Naco.

Durante la ceremonia serán promovidos a nuevos grados los siguientes practicantes: Rango Menkyo (cinturón blanco y negro): Mariano Malagón Corona, Milton Peláez, Chalibel Moya, César Jiménez.

Rango Mokuroku, segundo grado de cinturón negro: Jeancarlos Castillo, René Abreu

El Dai Shihan doctor William Duke tendrá a su cargo las palabras a los presentes. Por su parte shihan Julio Cordero, director del dojp Bella Vista. Tendrá participación Soraya Holguín Dujarric, quien resaltó la gran cantidad de niños, jóvenes y adultos que ha recibido la enseñanza.

Durante la graduación se espera la asistencia de los atletas, familiares, instructores y destacadas personalidades de las artes marciales, en una jornada que resalta la disciplina, el respeto y la perseverancia como pilares fundamentales en la formación integral de niños, jóvenes y adultos.

El Dojo Bella Vista reafirma con esta celebración su compromiso con el desarrollo de las artes marciales tradicionales y la formación de ciudadanos íntegros a través del Miyama Ryu Jujutsu.

Los organizadores invitaron a deportistas ligados a las artes marcilae.

El Dojo, que dirige el shihan Cordero, es una de las entidades más emblemáticas de artes marciales del país. Miles de hombres y mujeres han pasado para recibir una formación marcial de calidad y sustentada en los principios del camino del guerrero (Bushido). La escuela está enfocada en la defensa personal y la enseñanza del estilo de ju-jutsu tradicional, que tiene el objetivo principal de aprender a preservar la vida, mientras sus practicantes fortalecen la mente y el espíritu. Shihan Cordero informó que el acto contará con la presencia de la plana mayor del estilo, así como de invitados nacionales e internacionales de diferentes escuelas hermanas que acompañan año tras año.

Esta celebración, explicó, incluye el desarrollo de exhibiciones por parte de practicantes de diferentes rangos, edades y género “para demostrar la defensa de diversos ataques, situaciones a las que nos podemos enfrentar en el día a día, así como premiaciones y reconocimientos, entre otras”. La ceremonia incluye la investidura de practicantes que alcanzan los grados más avanzados. enzó esta actividad en 1985, en el sistema Miyama Ryu Juitsu, bajo las instrucciones del padre del jujiuso en el país Cayetano Amato Martinelli, fallecido, y el saishihan doctor Wlliam Duker, donde obtuvo su primer rango de cinturón naranja, luego en 1988,