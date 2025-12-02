Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

República Dominicana

Dolegación de boliche viaja a los Juegos Bolivarianos

Los bolicheros fueron despedidos ayer en un acto celebrado en las instalaciones del Sebelén Bowling Center

La delegación dominicana de boliche, que participa en los Juegos Bolivarianos.

La delegación dominicana de boliche, que participa en los Juegos Bolivarianos.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Llena de entusiasmo  y con el objetivo principal, de poner en alto el nombre de la República  Dominicana, la selección  de boliche, viajó  a Uruguay para participar en los Juegos Deportivos  Bolivarianos,  evento que se lleva cabo con miles de atletas representado a diferentes naciones .

Los bolicheros fueron despedidos   ayer en un acto celebrado en las instalaciones del Sebelén  Bowling Center; encabezando el inmortal del Deporte Rolando Sebelén. 

La representación  quisqueyana, fue sometida a un programa de entrenamientos para llegar  en condiciones técnicas  para ganar medallas.

"Le deseamos suerte en su participación  donde el país estará  pendiente en los resultados y estamos confiados", dijo Sebelén.

Los jugadores y jugadoras participarán en individual; dobles y por equipos.

La delación Dominicana está  integrada por

Shantalle Hungría, Ricardo Garrido , Paula Díaz, Cristhian  Rosa , Letizia Santos,  Carmina Hermon y Rolando Antonio Sebelén. 

Los dominicanos iniciarán hoy las competencias, hasta llegar a lograr medallas.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking