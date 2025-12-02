Dolegación de boliche viaja a los Juegos Bolivarianos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Llena de entusiasmo y con el objetivo principal, de poner en alto el nombre de la República Dominicana, la selección de boliche, viajó a Uruguay para participar en los Juegos Deportivos Bolivarianos, evento que se lleva cabo con miles de atletas representado a diferentes naciones .

Los bolicheros fueron despedidos ayer en un acto celebrado en las instalaciones del Sebelén Bowling Center; encabezando el inmortal del Deporte Rolando Sebelén.

La representación quisqueyana, fue sometida a un programa de entrenamientos para llegar en condiciones técnicas para ganar medallas.

"Le deseamos suerte en su participación donde el país estará pendiente en los resultados y estamos confiados", dijo Sebelén.

Los jugadores y jugadoras participarán en individual; dobles y por equipos.

La delación Dominicana está integrada por

Shantalle Hungría, Ricardo Garrido , Paula Díaz, Cristhian Rosa , Letizia Santos, Carmina Hermon y Rolando Antonio Sebelén.

Los dominicanos iniciarán hoy las competencias, hasta llegar a lograr medallas.