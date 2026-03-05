El dominicano Willy Pumarol se corona campeón del APGA Tour y marca un hito histórico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN ANTONIO, TEXAS. – El golfista dominicano Willy Pumarol, integrante del programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), conquistó su primer título en el Advocates Professional Golf Association Tour (APGA Tour), convirtiéndose en el primer dominicano en ganar en este circuito avalado por el PGA Tour.

Pumarol se alzó con la victoria en el torneo celebrado en el TPC San Antonio, específicamente en el Canyons Course, tras un emocionante desempate frente al estadounidense Andrew Walker. El dominicano selló el triunfo en el tercer hoyo de playoff con un espectacular birdie, culminando así una actuación impecable.

El criollo firmó un total de 11 bajo par (-11), con rondas de 66 y 67 golpes, completando ambas jornadas libre de bogeys, muestra de su consistencia y alto nivel competitivo.

“Ganar en mi segundo torneo compitiendo en este tour es algo muy especial. Hace apenas dos semanas terminé segundo en mi debut y hoy logro mi primera victoria. Agradezco profundamente a mis patrocinadores: Ministerio de Turismo, iQtek y Creso, por el apoyo que hace posible estos resultados”, expresó Pumarol tras su victoria.

El triunfo no solo marca un hito personal, sino también histórico para el golf dominicano, al ser el primer jugador del país en conquistar un evento del APGA Tour. Además, esta victoria lo posiciona dentro de los primeros tres lugares del ranking de la temporada, con siete torneos aún por disputar.

El APGA Tour es una organización fundada en 2010 con el objetivo de promover la diversidad en el golf profesional, brindando oportunidades a jugadores de comunidades subrepresentadas para competir al más alto nivel. En los últimos años, el circuito ha fortalecido su estructura competitiva y su visibilidad gracias al respaldo estratégico del PGA Tour, convirtiéndose en una plataforma clave para el desarrollo y proyección de talento emergente.

Con este triunfo, Willy Pumarol reafirma su crecimiento competitivo y continúa elevando la bandera dominicana en escenarios internacionales, consolidándose como una de las principales figuras del golf nacional.